В Екатеринбурге у политика Евгения Ройзмана проходят обыски по уголовному делу о «дискредитации»

В Екатеринбурге около шести утра по местному времени задержан бывший мэр города Евгений Ройзман. По предварительной информации, против него в Москве возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии — об этом сообщил сам Ройзман, выглянув в окно.

Если речь действительно идет о наказании за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ», то Ройзману по первой части статьи 280.3 грозит до 3 лет заключения. Есть также вторая часть (с последствиями за распространение «заведомо ложной информации»), по которой максимальный срок — до 5 лет.

К Ройзману прибыл адвокат Владислав Идамжапов и помощница Лейла Гусейнова. Их не пускают в квартиру, дверной звонок отключен.

Обыски проходят также в основанном Ройзманом музее «Дом Невьянской Иконы» и в офисе его фонда. Сообщается, что некоторые из изъятых в качестве доказательств икон могут представлять культурную ценность. Силовики утверждают, что у Ройзмана якобы есть краденые иконы.

Экс-мэр Екатеринбурга открыто выступает против войны в Украине. С конца февраля ему назначили три штрафа, каждый на 50 тысяч рублей, за антивоенные публикации и «дискредитацию» российской армии.

Источник: «Зеркало», RusNews, Е1