В Чечне убили модератора телеграм-канала, критиковавшего Кадырова

Модератор телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, который критиковал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, был убит, сообщила в интервью Катерине Гордеевой юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская. После этого в телеграм-канале 1ADAT вышло заявление, где сообщаются подробности его смерти.

6 сентября 2020 года его похитили чеченские силовики и вывезли из Геленджика в Чечню. Тепсуркаева насильно заставили сесть на бутылку, это записали на камеру. Затем в сети появилось несколько роликов, где он гуляет по Грозному. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о его похищении. Тепсуркаева убили 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка. Перед смертью его неделю пытали.

«Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его», — сообщили в 1ADAT.

Тело отдали родственникам. Силовики сказали им «закопать его как собаку». Тепсуркаева похоронили в безымянной могиле.

Движение «Адат», которое существует с 2020 года, посвящено нарушениям прав человека в Чечне. Мать Ибрагима Янгулбаева — одного из создателей движения — Зарема Мусаева была похищена в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Против нее возбуждено уголовное дело о применении насилия к полицейскому. Она находится в СИЗО в Грозном.

Источник: Ольга Садовская, 1ADAT