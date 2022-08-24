В администрацию Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что сегодня утром в здание областной администрации в Орле бросили две бутылки с зажигательной смесью. Пожар потушили.

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков.

По его словам, один из сотрудников при тушении пожара получил ожоги, ему оказали медицинскую помощь.

Источник: Андрей Клычков

О задержанных или подозреваемых пока не сообщается.

Позднее Клычков опубликовал видео с камер наблюдения. На записи человек в черном на велосипеде подъезжает ко входу в здание и, не слезая с велосипеда, бросает что-то в сторону двери. Кто-то открывает дверь, и человек снова делает бросок в эту же сторону, после чего уезжает. После второго броска на видео заметен небольшой пожар.

Обновлено в 13:32. Добавлено видео с камер наблюдения.

Источник: Андрей Клычков