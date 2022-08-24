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По данным ФСИН, российские СИЗО заполнены на 96%. Правозащитники настаивают, что они переполнены

11:08 • 24.08.2022

ФСИН России сообщила, что российские следственные изоляторы заполнены на 96%. По данным ведомства на 1 августа, в СИЗО содержатся 114 172 человека, в общей сложности они рассчитаны на 118 495 человек. Однако правозащитники в регионах России говорят, что изоляторы переполнены.

Член Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева в конце июля рассказала, что СИЗО в Москве столкнулись с «жутким перелимитом» — вместо положенных девяти тысяч человек в них содержались почти 11 тысяч. «Матросская Тишина» была переполнена на 43%. «Люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы. Мрак», — говорила Меркачева.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области «перелимит» наблюдается с прошлого года, но, по словам представителя ОНК, ее решили открытием нового СИЗО. Региональное управление ФСИН Ставрополья признает переполненность. Также переполнены СИЗО Ростовской и Иркутской области, нет мест и в изоляторах Крыма.

Источник: «Коммерсантъ»

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