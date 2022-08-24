Навального снова отправили в штрафной изолятор

Политика Алексея Навального, который сейчас находится в ИК-6, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на пять суток. По версии администрации колонии, Навальный нарушил правила конвоирования в изолятор, когда его туда отправили в первый раз.

«Сажают в ШИЗО на 3 суток за расстегнутую пуговицу. В ШИЗО ведут по коридору: "Руки за спину!". "Угу", — убираю руки за спину. Но три-то секунды я шел обычно. Без рук за спиной. Совершил преступление!» — сообщил политик.

15 августа Навального поместили в ШИЗО за то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы». Соратники Навального считают это местью за создание профсоюза «Промзона» для заключенных, цель которого — следить за соблюдением прав осужденных и сотрудников колонии. В администрации колонии профсоюз называют «незаконным». Политику выдали предостережение.

Источник: Алексей Навальный