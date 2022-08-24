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Депутат Алексей Горинов, который находится в колонии, сообщил, что ему не оказывают медицинскую помощь

21:19 • 24.08.2022

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, которого приговорили к семи годам колонии по статье о «фейках» про российскую армию, пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь. 

По словам адвоката Катерины Тертухиной, Горинов болеет уже три недели, ему не ставят диагноз. Условия содержания в колонии не способствуют выздоровлению — камера политика меньше десяти квадратных метров, в жару там не хватает свежего воздуха. Адвокат готовит жалобу на условия содержания и неоказание надлежащей медицинской помощи.

Муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках». Основанием для уголовного дела стало то, что на одном из заседаний совета депутатов Горинов назвал войну войной. Этот приговор стал первым в России, по которому обвиняемый получил реальной срок. Против коллег политика — Ильи Яшина и Елены Котеночкиной тоже завели дело о «фейках». 13 июля Яшина отправили в СИЗО. Котеночкина уехала из России, она находится в розыске.

Источник: «Свободу Алексею Горинову!»

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