Юрист «Мемориала» Ирина Путилова уехала из России из-за обыска в «Открытом пространстве»

Сотрудница «Мемориала» и правозащитница Ирина Путилова покинула Россию. Она уехала из страны из-за политического преследования, которое началось после обыска в «Открытом пространстве» и у правозащитницы дома.

16 июня в квартире Ирины Путиловой прошел обыск из-за уголовного дела по статье о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти (пункт «б» часть 1 статьи 213 УК). Там же юриста допросили в качестве свидетеля. В ходе обыска силовики ничего не изъяли.

14 июня полиция пришла в московский офис «Открытого пространства» после жалобы представителей провластного движения SERB на выставку работ политзаключенных «Автономная зона». Сотрудники полиции забрали из офиса все картины, плакаты, личные поручительства и содрали наклейки. Волонтерку Дарью Соболеву и юриста Ирину Путилову увезли в ОВД «Басманный» и позже отпустили.

В конце июня московский офис «Открытого пространства» приостановил работу. Позже команда объявила, что помещение можно посетить по запросу через телеграм-бот.

Источник: «ОВД-Инфо»