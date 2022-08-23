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Яхту российского бизнесмена, попавшего под санкции, выставили на аукцион

22:51 • 23.08.2022

Пятипалубную 72-метровую яхту Axioma, которая принадлежит российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, выставили на аукцион в Гибралтаре. Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Великобритании после вторжения России в Украину.

На аукционе, который длился один день, были электронно сделаны 63 ставки. Информация о потенциальных покупателях не раскрывается.

Источник: Marine Traffic

Это первый публичный аукцион конфискованного из-за санкций актива. Яхту выставили на продажу после требования JPMorgan Chase & Co.

Источник: Bloomberg

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