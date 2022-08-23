В здание администрации самопровозглашенной ДНР попали несколько снарядов

Во вторник центр Донецка подвергся обстрелу, местные СМИ сообщили о прямом попадании в здание администрации главы ДНР. Там начался пожар. Сам глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

По свидетельству корреспондента «Известий» Александра Сафиулина, находившегося на месте событий, в здание попали несколько раз, «было пять характерных звуков разрыва».

По данным «Донецкого агентства новостей», при обстреле центра города погибли два человека и двое ранены. Помимо администрации пострадало здание гостиницы «Централь». Агентство также сообщило со ссылкой на Совместный центр контроля и координации (СЦКК), что на месте удара найдены осколки снаряда американской РСЗО HIMARS.

Позднее Денис Пушилин прокомментировал обстрел в видеообращении. Он подтвердил попадание по зданию администрации, а также обвинил украинские войска в обстреле гражданского населения и сказал, что «преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание».

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Источники: ДАН (1,2,3), «Известия», Денис Пушилин