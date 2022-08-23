В Украине стартовал футбольный чемпионат

Во вторник на киевском стадионе «Олимпийский» при пустых трибунах состоялся первый после начала полномасштабного российского вторжения матч национальной премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист» сыграли вничью (0:0).

Первый удар по мячу сделал украинский военный.

По словам руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, это «первый в истории турнир в условиях полномасштабной войны».

Из-за войны розыгрыш премьер-лиги приостановили на неопределенный срок, а победителем в апреле объявили текущего лидера турнирной таблицы — «Шахтер». Тем не менее, в июне украинские спортивные чиновники договорились с президентом Владимиром Зеленским, что несмотря на продолжающуюся войну страна проведет новый розыгрыш премьер-лиги.

Все матчи чемпионата будут проходить в наиболее удаленных от фронта городах при пустых трибунах. Например, в Киеве и его окрестностях, в Львовской и Закарпатской областях. Зрители смогут смотреть игры только в трансляции. Игры должны проходить не более чем в 500 метрах от бомбоубежищ, способных вместить всех участников матчей: игроков, тренеров, арбитров, медиков. В случае воздушной тревоги все они должны отправиться в укрытие, матч приостанавливается до ее окончания.

Еще одна особенность этого чемпионата — минимальное число иностранных легионеров. Многие из них с разрешения УЕФА досрочно разорвали свои контракты. В то же время некоторые украинские футболисты вернулись домой из зарубежных клубов.

Источники: «Запорізькі Вісті», Sportarena