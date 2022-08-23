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В Петербурге авторов граффити задержали за «политическую работу»

09:03 • 23.08.2022

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали четырех человек: участника арт-группы «Явь» Александра Воронина, его помощника Николая Стекольникова, журналиста ZDF Романа Шелла и оператора Станислава.

Художники собирались создать на Старо-Петергофском проспекте граффити «Goolag», но не успели его завершить — полицейские забрали их еще на этапе работы с трафаретом.

Теперь Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство. В полиции считают, что граффити — «политическая работа».

Источник: «Явь», «ОВД-Инфо»,

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