«Сплин» может не выступить в Москве после речи Васильева в поддержку уехавших музыкантов

В Москве «скорее всего» не состоится выступление группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером», который пройдет 26 августа на «ВЭБ-Арене», сказал лидер группы Александр Васильев.

Васильев на просьбу о комментарии ответил: «И так все понятно». Как пишет «Коммерсантъ», тем самым он подтвердил очевидную версию, что отмена выступления группы в Москве связана с ее недавним выступлением в Воронеже на фестивале «Чернозем».

«Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально», — сказал Васильев на фестивале. Он посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, покинувшим Россию, и добавил: « Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся». Выступление группы удалили из видео с «Чернозема».

Организатор фестиваля «Музыка с сильным характером» Павел Облучков не ответил на звонок. Он прочитал сообщение в мессенджере, но проигнорировал его. Ранее из анонсов фестиваля пропало выступление группы «Мумий Тролль» — в марте музыканты выступили против войны в Украине и прекратили давать концерты.

Источник: «Коммерсантъ»