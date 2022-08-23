«Сбер» уйдет из Казахстана из-за отказа Токаева нарушать санкции

Казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» купит местную «дочку» «Сбера». В банке решили покинуть рынок, «руководствуясь текущей геополитической обстановкой». Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, стоимость продажи неизвестна.

Отмечается, что «Сбер» «продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами». Благодаря сделке банк скоро сможет возобновить активные операции и проведение платежей. Прежние сотрудники останутся работать в компании.

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — сообщил в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сбер» попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании после начала вторжения России в Украину.

Источник: «Байтерек»