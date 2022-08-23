Рестораторы сообщили о падении спроса из-за стремления москвичей сэкономить

Владельцы московских ресторанов в августе столкнулись со снижением посещаемости, некоторые заведения демонстрируют худшие показатели за последние пять лет, сообщил «Коммерсантъ». Издание называет две основные причины этого: рост цен на продукты и все большее стремление москвичей к экономии.

Весной и в первые месяцы лета число посетителей московских заведений было значительно выше, чем в те же месяцы 2021 года. Во многом эта положительная статистика была обусловлена контрастом с прошлогодними коронавирусными ограничениями — тогда посетителей можно было кормить только на летних верандах. Однако в конце лета посещаемость кафе и ресторанов в деловых зонах города упала на 11% даже к прошлому августу.

«Такого провального августа по количеству гостей не было более пяти лет», — пожаловалась одна из собеседниц «Коммерсантъ» в отрасли.

Эксперты объясняют это в первую очередь тем, что жители российской столицы сейчас сменили модель потребления и стараются не тратить деньги на товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости, а средний чек в кафе и ресторанах Москвы увеличился на 9% год к году. Снижение количества иностранных туристов и отъезд сотрудников международных компаний из офисов в центре Москвы также сказались на посещаемости гастрономических заведений.

О перспективах московских кафе и ресторанов на ближайшие месяцы собеседники «Коммерсанта» также говорят без особого оптимизма, притока посетителей в этом году они не ожидают.

Ранее стало известно, что посещаемость московских торговых центров оказалась в августе на минимальной отметке за последние четыре года. Эксперты, опрошенные РБК, в качестве причин назвали падение доходов населения и уход брендов из России.

Источники: «Коммерсант», РБК