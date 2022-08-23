Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали по статье о «дискредитации» армии

Российский богослов и блогер Андрей Кураев, отстраненный Русской православной церковью от служения, сообщил, что его оштрафовали по обвинению в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за пост в «Живом журнале».

Судья Никулинского районного суда Москвы Михаил Максимов признал священнослужителя виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Кураева оштрафовали по доносу Сергея Чичина. Автор доноса обвинил Кураева в том, что он «регулярно ведет антироссийскую пропаганду» и указал полиции на апрельский пост протодиакона, озаглавленный «Это ведь гражданская война». В нем Кураев ссылался на публикацию «Медузы» о российских военных, отправлявших домой награбленную бытовую технику.

«Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу», — написал Кураев после решения суда.

В то же время он сообщил, что удалил все свои посты, написанные после начала российского вторжения в Украину, «чтобы затруднить будущим доносчикам их благородный труд».

Источники: «Андрей Кураев», «Медуза», «Фонтанка», «Медиазона»