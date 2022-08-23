Politico: США могут тайно передавать Украине отдельные виды вооружений

В публикации издания Politico утверждается, что США могли поставить Украине больше оружия в качестве военной помощи, чем сообщали ранее в Белом доме. Авторы материала приводят слова высокопоставленного чиновника Пентагона, имя которого не называется: 19 августа он сказал, что США не афишировали информацию о поставках Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Их используют для наведения на радарные системы.

«Когда мы впервые анонсировали поставки ракет HARM, то, как их охарактеризовали, было неконкретно. Это описывалось так, будто мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — сообщил чиновник.

Другие источники Politico говорят, что в новый пакет помощи, заявленный 19 августа, США включили высокоточные боеприпасы Excalibur. Известно, что власти официально об этом не объявляли.

Издание также ознакомилось с уведомлением, которое американская администрация направила в Конгресс — в нем перечислено вооружение, поставляемое Украине в качестве нового пакета военной помощи. Там говорится, что поставки «не ограничены» перечисленным в перечне.

Ранее журналисты обращали внимание, что у Украины нет ракет такой дальности, которые смогли бы поразить авиабазу Саки в Крыму (атака случилась 9 августа). Издание предполагает, что США могли передать Украине армейский тактический ракетный комплекс ATACMS. «Если это правда — а неясно, так ли это — это противоречит тому, что публично заявила администрация. В июле советник по нацбезопасности Джейк Салливан говорил на Аспенском форуме, что отправка этих ракет еще больше спровоцирует Россию и потенциально спровоцирует Третью мировую войну», — сказано в материале.

Источник: Politico