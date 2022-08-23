Организатор «Чернозема» «взял ответственность» за выступление «Сплин» в поддержку уехавших музыкантов

Евгений Хамин, организатор воронежского рок-фестиваля «Чернозем», на котором в поддержку уехавших из России музыкантов выступила группа «Сплин», готов нести «моральную и другую» ответственность за высказывание солиста Александра Васильева.

«Губернатор требовательно сделал все возможное для идеологической и фактической безопасности фестиваля. Я дал гарантии там, где мне их дали "артисты". Сейчас нельзя провоцировать ситуацию ни артистам, ни нам, ни СМИ», — сообщил Хамин.

20 августа во время выступления на рок-фестивале «Чернозем» лидер группы «Сплин» Александр Васильев сказал, что рад видеть людей, в которых сохранились милосердие и сострадание. Группа посвятила песню «Выхода нет» артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России. Из трансляции фестиваля сет с выступлением «Сплина» удалили.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся», — сказал Васильев во время выступления.

Источник: Евгений Хамин