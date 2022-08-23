На ведущих «Популярной политики» завели уголовные дела за освещение войны в Украине

В отношении восьмерых ведущих ютуб-канала команды Алексея Навального «Популярная политика» возбуждены уголовные дела по статье о «фейках» про российскую армию (207.3 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на адвоката по назначению.

Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении самой Ярмыш, Марии Певчих, Ивана Жданова, Леонида Волкова, Любови Соболь, Руслана Шаведдинова, Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. Поводом для уголовного преследования стала представленная ими на канале информация о российских бомбардировках мирных жителей Украины, убийствах в Буче и других военных преступлениях. СК назначил лингвистические экспертизы высказываний ведущих.

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Как минимум одного члена команды, Жданова, обвиняют в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). По словам Жданова, поводом для уголовного дела стал его твит, в котором он назвал поджог военкомата «богоугодным делом».

Как сообщает телеграм-канал соратников Навального «Сирена», с одобрением поджогов военкоматов связаны и обвинения против Бирюковой и Шаведдинова. Волкову вменяют «оправдание причинения вреда здоровью Путина».

По статье о «фейках» соратникам Навального грозит до 10 лет лишения свободы, однако, как отмечает «Русская служба Би-би-си», «все они уехали из России и сейчас живут в Вильнюсе».

«Я точно знаю, что мы говорили только правду, которую Кремль отрицает. Так что горжусь нами — это признание нашей работы», — прокомментировала Ярмыш действия СК. Волков назвал уголовные дела «идеальной рекламой» канала.

Источники: Кира Ярмыш, «Сирена», Иван Жданов, «Леонид Волков», «Русская служба Би-би-си».