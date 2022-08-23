На RT показали интервью «родственников» украинки, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной

Телеканал RT выпустил интервью с людьми, которых журналисты назвали отцом, матерью и двоюродной сестрой украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной.

Мать Вовк (имя не называется — Прим. «Холода») рассказала, что не знала, где находится ее дочь. Также она подтвердила, что автомобиль Mini Cooper, который, по версии ФСБ, использовался во время убийства Дугиной, принадлежит Наталье Вовк. Мать сообщила, что та служила в Вооруженных силах Украины.

Отец Натальи Павел Вовк рассказал, Наталья была в армии то ли «полгода-год», то ли «год-полтора». В первые дни войны она уволилась со службы и уехала работать на завод во Францию. Потом она переехала в Польшу, а затем вернулась в Украину. Также отец женщины сообщил, что Вовк не служила в полку «Азов» и не участвовала в войне в Донбассе.

Телеканал показал интервью Оксаны Сошенко, которую журналисты представили как двоюродную сестру Вовк. По ее словам, Вовк могла совершить убийство из-за старшего сына, который учился в военном училище: та хотела забрать сына, но его не отпускали. По словам Сошенко, женщина «выкрала» его.

По версии ФСБ, убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина организовали украинские спецслужбы. В преступлении подозревают гражданку Украины Наталью Вовк. Она следила за Дугиной, а затем совершила управляемый взрыв ее автомобиля. После убийства Вовк уехала в Эстонию.

Источник: Meduza, RT (1, 2)