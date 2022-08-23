«Медиазона» запустила проект помощи независимым медиа

Вместе с командой независимых журналистов, медиаконсультантами, продюсерами, редакторами и специалистами по продвижению «Медиазона» запустила проект «Мастерская», который поможет развиться независимым медиа.

На сайте проекта сказано, что речь идет о разной поддержке: материальной, нематериальной и стратегической. Участниками проекта могут стать авторы уже действующих общественных и политических проектов. Это может быть нишевое медиа в любой соцсети, ютуб-канал или подкаст.

У проекта есть отдельная программа для тик-токеров, в которой могут поучаствовать даже те, у кого еще нет аккаунта, но есть хотя бы минимальные скиллы для съемки роликов. Программа предлагает стратегическую, концептуальную, редакторскую, менторскую и финансовую помощь.

Заявки принимаются до 7 сентября.

Источник: «Медиазона», «Мастерская»