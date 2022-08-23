Поддержать
Новости

По соцсетям гуляют фото детей в одежде с символикой ДНР. Эту фотосессию прокомментировала ее участница

14:42 • 23.08.2022

В августе российские и украинские СМИ сообщили, что в России выпустили детскую спортивную форму с военно-патриотической символикой. Линейку назвали Je suis Donbass («Я – Донбасс»). Одна из участников той фотосессии Ангелина Ратновская рассказала «Холоду», что коллекцию на самом деле создали еще в 2015 году, а детям на части распространившихся снимков сейчас больше 20 лет.

Je suis Donbass — работа дизайн-студии «Русскiй символъ», автор идеи — ее основатель Игорь Мирошниченко. По словам Ратновской, все фотографии делались при согласовании и в присутствии родителей учеников студии.

«Уверяю, что все, что пишут — домыслы извращенных умов. Согласны, что над художественной частью стоило бы тогда поработать лучше, но руководствовались тем, что было доступно в студии. А позировали как хотели, как чувствовали сами. Дети есть дети», — сказала Ратновская.

Ангелина Ратникова

Источники: «Холод», Obozrevatel, ЧТД

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»