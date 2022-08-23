По соцсетям гуляют фото детей в одежде с символикой ДНР. Эту фотосессию прокомментировала ее участница

В августе российские и украинские СМИ сообщили, что в России выпустили детскую спортивную форму с военно-патриотической символикой. Линейку назвали Je suis Donbass («Я – Донбасс»). Одна из участников той фотосессии Ангелина Ратновская рассказала «Холоду», что коллекцию на самом деле создали еще в 2015 году, а детям на части распространившихся снимков сейчас больше 20 лет.

Je suis Donbass — работа дизайн-студии «Русскiй символъ», автор идеи — ее основатель Игорь Мирошниченко. По словам Ратновской, все фотографии делались при согласовании и в присутствии родителей учеников студии.



«Уверяю, что все, что пишут — домыслы извращенных умов. Согласны, что над художественной частью стоило бы тогда поработать лучше, но руководствовались тем, что было доступно в студии. А позировали как хотели, как чувствовали сами. Дети есть дети», — сказала Ратновская.

Ангелина Ратникова

Источники: «Холод», Obozrevatel, ЧТД