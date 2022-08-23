IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы на своем оборудовании

Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в формате IMAX, несмотря на то, что у них есть необходимое для этого оборудование, так как для этого нужно разрешение канадской компании IMAX.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

Также он считает, что IMAX вернется в Россию при первой возможности, но тогда российская сторона пересмотрит условия договора, чтобы не допустить односторонний уход в будущем. Васясин пригрозил канадской компании судами, если IMAX не появится на российском рынке до конца года.

«Будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать», — сообщил глава киносети.

Компания IMAX ушла с российского рынка в июне. Технологии компании использовались в 54 российских кинотеатрах.

Источник: РБК