Экс-сотрудник штаба Навального рассказал о своей работе на ФСБ

25-летний оппозиционер Михаил Соколов, работавший в штабе Алексея Навального в Ижевске, признался, что несколько лет параллельно с работой в штабе политика сотрудничал с ФСБ.

Соколов рассказал журналистам, что ФСБ завербовала его в 2016 году, угрожая уголовным делом за уклонение от армии. Тогда он еще не работал в штабе Навального.

«Меня вызвали к начальнику военкомата. Он вышел из своего кабинета и оставил меня один на один с каким-то мужчиной, который представился сотрудником ФСБ. Показал удостоверение. Фамилия у него была Тюлькин. Тот сказал: „Чувак, я знаю, что ты косишь от армии, а за это статья — два года лишения свободы. Но мы можем тебе помочь“. Он дал листок и попросил подписать бумагу о том, что я хочу добровольно сотрудничать», — рассказал Соколов.

По его словам, коллеги по штабу Навального не догадывались о его работе на спецслужбы. Соколов утверждает, что старался не передавать в ФСБ сведения, которые могли бы навредить его коллегам.

В начале 2022 года Соколов переехал в Грузию, билеты ему купили сотрудники ФСБ. Он якобы должен был «сидеть тихо и вести свою деятельность» — а в ФСБ предполагали, что там на него как на российского оппозиционера выйдут спецслужбы Грузии. Соколов сказал журналистам, что в какой-то момент сам стал верить в то, что «грузинские спецслужбы готовят через российскую оппозицию революцию в России». Также в ФСБ Соколова предупредили, что в Грузии с ним могут также связаться кураторы из российской спецслужбы.

После переезда оппозиционер, по его словам, рассказал некоторым бывшим коллегам, что работал на спецслужбы. Собеседники журналистов из команды Навального подтвердили, что Соколов признался в этом, а также сказали, что не верят в его раскаяние.

Сейчас Соколов находится в лагере для беженцев в Нидерландах.

Источник: «Верстка»