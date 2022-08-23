«Дзен» на Delivery: «Яндекс» и VK обменялись активами

«Яндекс» впервые поменяет свою главную страницу, а также продаст компании VK свои сервисы «Новости» и «Дзен». В обмен российский IT-гигант получит от VK сервис Delivery Club.

Ожидается, что стороны завершат сделку в течение нескольких месяцев. Согласно планам, «Новости» и «Дзен» переедут на отдельный медиапортал dzen.ru — он будет принадлежать компании VK. При этом появится строка поиска от «Яндекса».

Поисковик же поменяет главную страницу — новым адресом «Яндекса» станет ya.ru. На новый сайт уже можно посмотреть — пока по адресу new.ya.ru. Старый адрес yandex.ru после завершения сделки будет только отправлять на портал dzen.ru.

Так выглядит новая главная страница «Яндекса»

В «Яндексе» также обещают, что после приобретения Delivery Club этот бренд сохранят, но он перейдет на единую платформу с «Яндекс.Еда».

Источник: «Яндекс»