В СК возбудили уголовное дело после того, как заключенные СИЗО в Кемерово взяли в заложники сотрудников ФСИН

Против восьми заключенных СИЗО №1 в Кемерово, которые 21 августа во время проверки камер взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН, возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников.

По версии следствия, заключенные взяли в заложники двоих женщин и одного мужчину и потребовали мобильные телефоны, наркотики и сигареты. Заключенные добровольно отпустили только одного сотрудника СИЗО, остальные работники были освобождены «в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах».

Как писал телеграм-канал Baza, вечером 21 августа на территорию изолятора вошел спецназ. Ранее ТАСС сообщал, что заключенные требовали организовать встречу с прокурорами и руководством ФСИН.

«Заключённые требуют не поблажек, а защиты своих прав. Иным путём они защищать себя не могли, местные независимые правозащитники из “Сибири правовой” Владимир Тараненко и Дмитрий Камынин сами взяты под стражу, избиты и содержатся в этом же СИЗО-1», — сообщили в правозащитном проекте Gulagu.net.

В начале июня правозащитники сообщали, что в этом СИЗО подвергли сексуализированному насилию одного из заключенных, после чего остальные устроили голодовку.

Источник: Следственный комитет РФ по Кемеровской области — Кузбассу, ТАСС, Gulagu.net