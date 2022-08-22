Украинские военные обстреляли Антоновский мост

Украинские военные в очередной раз обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы пророссийской оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, погибли двое рабочих ремонтной бригады. Украинское оперативное командование «Юг» подтвердило, что снова нанесло удары по мосту.

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем », — сказал Стремоусов. По его словам, пострадали 16 человек, еще трое пропали без вести. «Пишут, что мост обрушился, - это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, некритично », — сообщил также замглавы оккупационной администрации.

В оперативном командовании «Юг» сказали, что мост требует существенного ремонта: «Мы контролируем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии ».

Источники: ТАСС (1, 2), ОК «Юг»