Поддержать
Новости

Украинские военные обстреляли Антоновский мост

17:35 • 22.08.2022

Украинские военные в очередной раз обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы пророссийской оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, погибли двое рабочих ремонтной бригады. Украинское оперативное командование «Юг» подтвердило, что снова нанесло удары по мосту.

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», — сказал Стремоусов. По его словам, пострадали 16 человек, еще трое пропали без вести. «Пишут, что мост обрушился, - это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, некритично», — сообщил также замглавы оккупационной администрации.

В оперативном командовании «Юг» сказали, что мост требует существенного ремонта: «Мы контролируем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии».

Источники: ТАСС (1, 2), ОК «Юг»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»