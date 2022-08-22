Украинская армия потеряла почти девять тысяч военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, в войне с Россией погибли почти девять тысяч украинских военных. Об этом он рассказал на форуме ветеранов.

«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детишки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите. <...> Ребенку нужно расти в защите и чувствовать себя в абсолютной безопасности», — сказал также Залужный.

В свою очередь, Минобороны России сообщало о потерях только дважды, последний раз — 25 марта. В ведомстве тогда рассказали о 1351 погибшем. По данным российских журналистов, подтвержденные потери российской армии на 19 августа — 5701 военный. Уточняется, что это число не отражает реальный уровень потерь.

Источник: «Суспільне Новини », Русская служба Би-би-си