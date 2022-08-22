ТАСС и Mash: взрывное устройство в машине Дарьи Дугиной сдетонировало по звонку телефона

Российские следователи считают, что автомобиль, в котором погибла дочь философа Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина, взорвали дистанционно.

«Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал источник ТАСС.

Mash пишет, что за машиной, в котором ехала Дугина, следили люди с обезличенными телефонами, по звонку с одного из которых могло сработать взрывное устройство. Также издание пишет, что за автомобилем Дугиной ехали от предполагаемого места минирования — парковка усадьбы Захарово — до места взрыва.

Вечером 20 августа в поселке Большие Вяземы в Московской области взорвалась машина с Дарьей Дугиной. Она погибла на месте. По некоторым данным, в машине должен был находиться Александр Дугин.

Источник: ТАСС, Mash