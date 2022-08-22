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Сервис аудиокниг Storytel уйдет из России

22:20 • 22.08.2022

Шведский сервис Storytel окончательно прекратит работу в России, рассказали в местном офисе компании.

«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в письме, которые получили клиенты сервиса. Им вернут деньги за подписку после 1 октября.

Ранее Storytel временно остановил работу в России, но продолжил работать для подписчиков.

Источник: The Blueprint, РИА «Новости»

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