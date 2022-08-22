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Роскомнадзор попросил убрать из продажи книги с упоминанием ЛГБТ+

16:37 • 22.08.2022

Российский книжный союз (РКС — Прим. «Холода») получил письмо от Роскомнадзора, в котором регулятор попросил убрать из продажи книги, где затрагивается тема ЛГБТ+. В РКС заявили, что просьбу учтут.

В письме сообщается, что «пропаганда девиантных отношений» противоречит традиционным российским ценностям и угрожает всему обществу. Хоть упоминание ЛГБТ+ среди несовершеннолетних запрещено, это учли не во всех книгах, считают в Роскомнадзоре.

В июле в Госдуму внесли законопроект, в котором «пропаганду» ЛГБТ+ среди людей всех возрастов приравнивают к разжиганию расовой, религиозной или национальной розни.

Источник: ТАСС

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