Редакция TJournal объявила о закрытии

Издание TJournal закроется 10 сентября. Причиной такого решения стала нехватка средств на развитие и поддержку проекта. Компания «Комитет», которая владеет TJ, потеряла большую часть рекламных доходов после начала вторжения в Украину.

«Вся техническая инфраструктура, которая составляет основную часть расходов, будет свернута. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц», — заявили в редакции.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт и все домены TJournal.

Материал дополняется.

Источник: TJournal