Полицейские задержали в московском метро как минимум 33 человека за один день

По подсчетам «ОВД-Инфо», за сегодняшний день в московском метро полицейские задержали минимум 33 человека, большинство из них отпустили без протокола. Это может быть связано с Днем российского флага.

Некоторые задержанные ранее участвовали в антивоенных шествиях и пикетах, получали штрафы из-за антивоенной символики или по статье о «дискредитации» армии. Одна из задержанных Наталья Глинская сказала, что полицейские объяснили задержание ориентировкой в День российского флага. То же самое полицейские сказали задержанной, которая пожелала остаться анонимной.

Также на станции метро «Каширская» задержали журналиста SOTA Артема Кригера. «Каждый раз, когда появляется сигнал об обнаружении очередного "разыскиваемого", на пульте участка срабатывает сирена. Со слов Кригера, сирена срабатывает примерно раз в минуту », — написала SOTA.

Источник: «ОВД-Инфо», SOTA