Литовский суд приговорил местного жителя к четырем месяцам ограничения свободы за призыв «бить русских»

Житель Литвы Витаутас М. (фамилия не называется — Прим. «Холода») получил четыре месяца ограничения свободы и штраф в размере 500 евро за комментарий в фейсбуке с призывом «бить русских». Также Витаутаса обязали участвовать в программе коррекции поведения.

Мужчина прокомментировал публикацию с цитатой президента Гитанаса Науседы: «Мы делаем все, чтобы авантюра России закончилась в Украине». Витаутас написал под постом: «Увидел русского, ебани по голове». Тех, кто с этим тезисом не согласился, он назвал «ссыкунами».

В суде Витаустас признал вину и сказал, что не знал, что за подобные высказывания может грозить уголовная ответственность.

«Российские военные там насилуют женщин, убивают детей, поэтому я и написал такой комментарий. Сам я не поступил бы так, если встретил бы русского, я в целом не против русских, русские в целом не виноваты в том, что происходит в Украине», — объяснил он.

Источник: Delfi