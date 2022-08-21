Заключенные СИЗО в Кемерово взяли в заложники сотрудника и сотрудницу ФСИН

Заключенные СИЗО №1 в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН во время проверки камер и требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

РЕН-ТВ, не ссылаясь на источник, сообщает, что восемь заключенных взяли в заложники двоих женщин и одного мужчину, одну из женщин позднее освободили. Для нападения у них якобы были заготовлены деревянные палки и металлический уголок.

«По предварительным данным, в заложниках у заключенных находятся трое работников СИЗО. Все произошло при проверке камер. Требуют прокуроров и руководство ФСИН», — сказал источник ТАСС. В пресс-службе регионального управления ФСИН сказали, что организованы переговоры, ситуацию в СИЗО назвали «контролируемой ».

Как пишет телеграм-канал Baza, на территорию изолятора вошел спецназ.

Источники: ТАСС, РЕН-ТВ, Baza