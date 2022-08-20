В Подмосковье открылся «Международный антифашистский конгресс»

В Московской области 20 августа открылся «Международный антифашистский конгресс». Он проходит в рамках форума «Армия-2022» и на той же площадке — в центре Минобороны РФ «Патриот». По данным ведомства, на конгресс «приглашены представители 74 дружественных стран».

Согласно сайту Минобороны, конгресс «призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на церемонии открытия: «совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов стало одним из основных факторов, приведших ко Второй Мировой войне».

После очередных обвинений властей Украины в следовании неонацистской идеологии, Шойгу высказался об идее запретить россиянам въезд в страны ЕС. Министр назвал ее «ярким проявлением нацистской политики».

В программе конгресса:

возложение цветов к мемориалу «Матерям Победителей» у храма Минобороны

пленарное заседание

посещение выставки трофейного вооружения «используемого националистами и вооруженными силами Украины»

работа по секциям

подведение итогов

презентация художественного фильма «Нюрнберг»

Источники: «Интерфакс», Минобороны РФ, РИА Новости, ТАСС