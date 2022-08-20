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В Подмосковье открылся «Международный антифашистский конгресс»

11:17 • 20.08.2022

В Московской области 20 августа открылся «Международный антифашистский конгресс». Он проходит в рамках форума «Армия-2022» и на той же площадке — в центре Минобороны РФ «Патриот». По данным ведомства, на конгресс «приглашены представители 74 дружественных стран».

Согласно сайту Минобороны, конгресс «призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на церемонии открытия: «совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов стало одним из основных факторов, приведших ко Второй Мировой войне».

После очередных обвинений властей Украины в следовании неонацистской идеологии, Шойгу высказался об идее запретить россиянам въезд в страны ЕС. Министр назвал ее «ярким проявлением нацистской политики».

В программе конгресса:

  • возложение цветов к мемориалу «Матерям Победителей» у храма Минобороны
  • пленарное заседание
  • посещение выставки трофейного вооружения «используемого националистами и вооруженными силами Украины»
  • работа по секциям
  • подведение итогов
  • презентация художественного фильма «Нюрнберг»

Источники: «Интерфакс», Минобороны РФ, РИА Новости, ТАСС

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