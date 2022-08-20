Спикер Госдумы Володин призвал отправить на Донбасс охранников ресторана, не пропустивших военного в форме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить на войну охранников и владельца московского ресторана «Магадан». На прошлой неделе охрана заведения не пропустила российского военного летчика через парадный вход ресторана, предложив ему пройти через черный.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал Володин в телеграме.

Как сообщали российские СМИ, 13 августа охранники ресторана не пропустили в заведение лейтенанта Воздушно-космических сил, пришедшего на день рождения матери в летном костюме. «Чтобы в зал он не заходил и людей не распугал», — рассказала журналистам его мать. Летчику предложили попасть на веранду «через клумбу и кусты». В итоге все участники праздника решили покинуть заведение.

Как можно понять из сюжета «РЕН ТВ», летчик прибыл в ресторан «сразу после выполнения служебного задания» в подобной летной форме.

стоп-кадр из видео

Владелец ресторана Аркадий Новиков позднее сообщил, что он «до глубины души возмущен произошедшим», «всех уволили», а для матери военного записано видеоизвинение. Тем не менее, женщина подала заявление в прокуратуру и настаивает, что извинениями дело не обойдется.

Источник: Вячеслав Володин, «РЕН ТВ», «Газета.ru», RT