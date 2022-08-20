По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар беспилотником

На территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв. Как позже сообщил губернатор Михаил Развожаев, по штабу был нанесен удар беспилотником.

«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в телеграме. По его словам, серьезных разрушений также нет.

Позже он уточнил, что беспилотник все же сбили «прямо над штабом флота», он «упал на кровлю и загорелся». «Поражения не получилось. Молодцы ребята», — написал Развожаев.

На некоторых видео слышно, как дрон пытались сбить из стрелкового оружия.

Вечером в пятницу в Евпатории и Севастополе работала ПВО. Тогда Развожаев сообщал, что замеченные беспилотники удалось сбить.

Ранее штаб Черноморского флота уже подвергался нападению беспилотника. Это произошло 31 июля, в день Военно-морского флота. Тогда пострадали пять сотрудников штаба.

Источники: Михаил Развожаев (1,2,3,4)