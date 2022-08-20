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Несколько школ в приграничных районах Курской области переведут на дистанционное обучение

16:54 • 20.08.2022

Более десятка школ Курской области, расположенных в пределах 10 километров от границы с Украиной, переведут на дистанционный формат обучения. Всего в них обучается более 800 детей. Кроме того, приостановят работу одного детского сада, в других введут режим свободного посещения.

Как сообщил губернатор области Роман Старовойт, онлайн-формат введут 13 школ и три филиала. Еще в нескольких школах занятия перенесут в другие здания. Он также написал, что «из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района».

В школе-интернате в поселке Теткино вводится комбинированное обучение — 12 детей будут обучаться удаленно, еще 34 пока переведут в Пенскую школу-интернат.

За последние месяцы приграничные районы области не раз попадали под минометные обстрелы и атаки беспилотников. Старовойт сообщал, что 11 августа на поселки Теткино и Попово-Лежачи упали более 25 боеприпасов, выпущенных украинскими военными.

Источник: Роман Старовойт (1,2)

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