На назначенного российскими властями «мэра» Мариуполя совершили покушение

Константина Иващенко, назначенного российскими оккупационными властями руководить Мариуполем, попытались убить. Российские СМИ сообщили в субботу, что взрывное устройство было заложено у входа в городской зоопарк и сработало, когда к нему подъезжал Иващенко. По их данным, никто не пострадал.

Саперы проверяют местность на наличие других взрывных устройств.

Иващенко назначили руководить Мариуполем в начале апреля, когда в городе еще продолжались бои. Ранее он был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и генеральным директором завода «Азовмаш».

Источники: РИА Новости, ТАСС, Андрей Руденко, ДАН