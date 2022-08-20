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На назначенного российскими властями «мэра» Мариуполя совершили покушение

17:57 • 20.08.2022

Константина Иващенко, назначенного российскими оккупационными властями руководить Мариуполем, попытались убить. Российские СМИ сообщили в субботу, что взрывное устройство было заложено у входа в городской зоопарк и сработало, когда к нему подъезжал Иващенко. По их данным, никто не пострадал.

Саперы проверяют местность на наличие других взрывных устройств.

Иващенко назначили руководить Мариуполем в начале апреля, когда в городе еще продолжались бои. Ранее он был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и генеральным директором завода «Азовмаш». 

Источники: РИА Новости, ТАСС, Андрей Руденко, ДАН

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