За один день атакам беспилотников подверглись Курская и Белгородская области России и Крым

Российские телеграм-каналы сообщили в пятницу, что в четверг 18 августа ударам беспилотников подверглись граничащие с Украиной Белгородская и Курская области. В Крыму в четверг вечером впервые была объявлена воздушная тревога, телеграм-каналы публиковали видео работы ПВО, а местные власти сообщили о сбитом беспилотнике.

Курская область. По сообщению телеграм-канала Baza, утром 18 августа три беспилотника сбросили бомбы в районе хутора Кучеров. Пострадал один пограничник. В результате повторной атаки в том же районе через несколько часов были повреждены несколько автомобилей.

Белгородская область. Утром 18 августа беспилотник сбросил бомбу на грузовик погрануправления ФСБ в районе села Безымено, сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, никто не пострадал. Ранее стало известно, что в тот же день в Валуйском районе загорелся склад с боеприпасами. Причины пожара местные власти не называли.

Крым. Вечером 18 августа жители Крыма сообщали о дыме и звуках взрывов вблизи аэродрома «Бельбек» под Севастополем. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат». Также местные телеграм-каналы публиковали видео работы ПВО в районе Керчи. Это подтвердил и советник главы Крыма Олег Крючков. Чиновник оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «по предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник». Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в четверг в телеграме: «Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация». Позднее он написал, что при атаке беспилотников на Крымский мост и Бельбек «обошлось без ущерба».

В пятницу ни Генштаб Вооруженных сил Украины, ни Минобороны РФ никак прокомментировали эти события в своих ежедневных сводках и брифингах.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в соцсетях:

«Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе. В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20-й армии), воюющей на Изюмском направлении. Как Вы понимаете — мы тут не при чем. Курить меньше надо».

17 августа неназванный американский чиновник сообщил изданию Politico, что США не ограничивают украинских военных в использовании поставленных им вооружений для ударов по целям на всей суверенной территории Украины. Он подчеркнул, что имеет в виду и Крым в том числе.

Источники: Baza, «ВЧК-ОГПУ», «Агентство», «Интерфакс», Алексей Арестович, Игорь Стрелков (Гиркин) (1,2), Politico