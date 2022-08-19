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В результате российского вторжения в Украину погибли 362 ребенка

11:09 • 19.08.2022

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что по данным на утро 19 августа, в результате российской агрессии в Украине погибли 362 ребенка, еще 716 детей получили ранения. В офисе отметили, что реальное число погибших и пострадавших детей может быть выше — продолжается сбор информации в местах активных боевых действиях, на оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Харьковской областях.

Среди последних жертв российских обстрелов оказался 13-летний мальчик, погибший под руинами жилого дома в Харькове. В ночь на 18 августа город подвергся массированному обстрелу российских войск. Ракеты попали, в том числе, по двум общежитиям. После разбора завалов число погибших достигло 17 человек.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что ударами российских войск повреждены 2328 учебных заведений, в том числе 289 разрушены полностью.

Источники: Офис генерального прокурора Украины, УНИАН

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