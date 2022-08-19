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В Москве задержали главного внештатного нарколога Минздрава

21:05 • 19.08.2022

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн был задержан вечером 19 августа в Москве. Он и несколько других фигурантов уголовного дела, в том числе вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, находятся на допросе.

Брюна и Якушева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По предварительным данным, фигуранты дела организовали закупку тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для закупки использовалась сеть аффилированных компаний.

После задержания Брюна в Минздраве сообщили, что мужчина больше не занимает пост, а «должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов в процессе ее доработки». 

Евгений Брюн стал внештатным психиатром-наркологом Минздрава в 2009 году.

Источник: 112, «Интерфакс»

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