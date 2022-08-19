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Сотрудники ФСБ вынесли предостережение о госизмене трем жителям Подмосковья из-за донатов в украинский фонд

19:04 • 19.08.2022

Вооруженные сотрудники ФСБ пришли домой к трем жителям Подмосковья и зачитали им предостережение о том, что перевод денег в украинский фонд «Вернись живым» может считаться государственной изменой.

В сети появилось видео, где силовики поочередно заходят в дома к двум молодым мужчинам и одной девушке, а затем зачитывают предупреждение, где говорится, что они перевели деньги фонду, «деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации». 

«Я осознаю, что совершил неправильные вещи и раскаиваюсь в этом»,— говорит на видео один из мужчин.

4 июля сотрудники ФСБ вынесли похожее предупреждение россиянину, который тоже переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым». Один из силовиков заявил, что донат «создает условия для совершения преступления».

Фонд «Вернись живым», в котором помогают украинской армии с обучением и закупкой техники, был создан в 2014 году. По статье о госизмене за поддержку иностранного государства, деятельность которого направлена против Российской Федерации, может грозить до 20 лет колонии.

Источник: ТАСС

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