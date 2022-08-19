Сенатор Исаков отрекся от своей дочери, которая выступила против войны

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери Дианы, обвинив ее в предательстве из-за публичного выступления против войны с Украиной в интервью «Медузе».

Исаков написал в телеграме, что его дочь получила деньги за это интервью: «другими словами — продала своего отца, семью, Родину». Само издание опровергло эту информацию, заверив, что никогда не платит героям за подобные материалы.

Также сенатор заявил, что прекратил общаться с Дианой и помогать ей, когда узнал про ее «антироссийскую позицию». Исаков рассказал, что предлагал дочери поехать в качестве волонтера на Донбасс, чтобы «из первых уст узнать причины СВО (специальной военной операции — Прим. “Холода”)».

«Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она — дочь сенатора», — написал Исаков.

19 августа в «Медузе» вышло интервью Дианы Исаковой, где она рассказала о своей семье, как начала интересоваться политикой, а также о том, как она планирует помочь россиянам с антивоенной позицией.

Источник: Эдуард Исаков, «Медуза»