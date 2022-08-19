Сборщики ягод из Иркутской области застрелили и сожгли конкурентов

В лесу в 20 километрах от поселка Аршан Иркутской области обнаружили сгоревший УАЗ, в котором были тела двух сборщиков ягод с огнестрельными ранениями. В управлении МВД России по Иркутской области считают, что к преступлению причастны жители Тулунского района, которые собирали ягоды в том же месте. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, сборщики ягод встретили в лесу других ягодников. Между ними произошел конфликт: сборщики потребовали, чтобы конкуренты отдали ягоды или заплатили деньги, а после отказа открыли стрельбу. Затем мужчины переместили тела в УАЗ, облили бензином и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления.

В 2022 году закупщики в Иркутской области значительно подняли цены на ягоды: за ведро черники или голубики в регионе предлагают до 1,5 тысячи рублей. В предыдущем сезоне цена была в два раза меньше. Ежегодно в области во время сбора диких ягод, грибов и трав пропадает от 30 до 50 человек.

Источник: Главное управление МВД России по Иркутской области, «Коммерсантъ»