Российский суд оштрафовал за антивоенный протест активиста, третий год живущего в Финляндии

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал активиста Петра Трофимова за то, что он в феврале опубликовал во «Вконтакте» пост с надписью «27.02 скажи нет войне в 16:00 на главной площади твоего города». Суд посчитал его организатором публичного мероприятия и признал виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 27 февраля на Невском проспекте в Петербурге действительно прошла антивоенная акция, однако Трофимов в ней не участвовал, так как уже больше двух лет проживает в Финляндии. Там он выступает против войны и тоже сталкивается из-за этого с проблемами.





По мнению полицейских, составивших протокол, «являясь организатором незаконного публичного мероприятия», Трофимов «осуществил агитацию неопределенного круга лиц».

«Судья Суворова Любовь Григорьевна признала активиста виновным», — сообщил телеграм-канал «Первый отдел». Там также сказано, что защита будет подавать апелляцию.

В Петербурге Трофимов работал почтальоном, участвовал в движении «Весна» и был членом общественной организации «Открытая Россия», деятельность которой российские власти в 2017 году признали нежелательной. Он также выдвигался в муниципальные депутаты от «Яблока». В конце 2019 года он выехал из России, опасаясь уголовного преследования за свою политическую деятельность. С тех пор он ни разу не был в стране. В Финляндии Трофимов получил политическое убежище и поселился в городе Турку. Там он состоит в «Демократическом сообществе русскоговорящих Финляндии» (ДСРФ).

В Финляндии Трофимов действительно регулярно проводит антивоенные акции. Например, на прошлой неделе он с активистами движения «Весна» распространял листовки с информацией о гибели мирных жителей на войне в Украине в супермаркетах приграничного финского города Лаппеенранта, в котором нередко бывают туристы из России.

Однако и в Финляндии антивоенная позиция может иногда обернуться проблемами, учитывая, что часть русских эмигрантов настроены пропутински. Трофимов пошел учиться на курсы сварщиков при финской компании, чтобы подтвердить полученную в России квалификацию по этой профессии. Однажды он показал там фотографии с акции у российского консульства, в которой Трофимов участвовал на «День России» 12 июня — там были плакаты с цитатой Юрия Шевчука «Родина — это не жопа президента». Один из сотрудников компании, русскоязычный эмигрант из Эстонии, не оценил фотографий и сказал, что «Путин красавчик» и все правильно делает как в России, так и в Украине. Между ними начались постоянные споры, а вскоре Трофимову сообщили, что его стажировка окончена. Он пытался жаловаться в трудовую инспекцию, но руководство компании заявило, что стажеры не должны «нарушать работу и покой других студентов», в том числе спорами о политике. В инспекции приняли этот аргумент.

Источники: «ОВД-Инфо», «Первый отдел» (1,2), Петр Трофимов, Yle, «Свободные россияне», «Русская служба Би-би-си», «Бумага»