«Орки из Мордора» заявили, что их оскорбляет сравнение с россиянами

Украинская зоозащитная организация UAnimals опубликовала на своем канале YouTube обращение «от имени мировой диаспоры орков» из «Властелина колец». В это ролике переозвученные орки просят не сравнивать их с россиянами, поскольку это их оскорбляет.

«Больше столетия мы не задействуем варварские методы борьбы. Орки не будут целиться в женщин и детей, красть стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не отморозки. Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных зверей. Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми», — говорится в обращении.

В ролике также выступил новозеландский актер Сала Бейкер, сыгравший во «Властелине колец» Саурона, владыку Мордора.

Сала Бейкер:

«Я был Сауроном во "Властелине колец", но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы. <...> Я благодарен UAnimals, которые спасают животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет. Поддержите UAnimals».

Источник: UAnimals