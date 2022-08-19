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Мосгорсуд за один день снял с муниципальных выборов полтора десятка кандидатов

16:01 • 19.08.2022

Московский городской суд 18 августа утвердил решения о снятии с выборов не менее 15 независимых кандидатов в муниципальные депутаты. По словам одного из кандидатов, Владимира Залищака, на рассмотрение каждого дела судья «тратил не более десяти минут».

По данным издания SOTA, среди отстраненных кандидатов Иван Шматин и Эдуард Кормышаков из Северного Тушина, Лев Рудяк, Анна Каренина и Владимир Залищак из Донского района, Павел Ярилин из района Аэропорт.

Одним кандидатам отказали в участии по формальным причинам, таким как нарушения в подписных листах и якобы неверно указанные анкетные данные, других, например Залищака и Ярилина, обвинили в причастности к «экстремистским» штабам Навального.

Залищак назвал произошедшее «днем позора российского правосудия».

Выборы депутатов муниципальных образований пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

Источники: SOTA (1,2), Владимир Залищак

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