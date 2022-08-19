Макрон впервые за три месяца позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз лидеры двух стран разговаривали 28 мая.

Звонок инициировала французская сторона. Путин рассказал собеседнику, что «систематические обстрелы украинскими военными» на территории Запорожской АЭС создают «опасность возникновения масштабной катастрофы». Президенты поговорили об отправлении миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Также Путин упомянул, что приглашал экспертов ООН и Красного Креста в колонию в Еленовке, где 29 июля во время ракетного удара погибли украинские военнопленные. Помимо этого, президенты Франции и России обсудили украинское зерно. Путин заявил, что «сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта».

Ранее в Кремле объясняли, что лидеры России и Франции не созванивались с 28 мая, потому что «в настоящий момент пока это не нужно». В июне Макрон заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным, с которым обсуждал войну в Украине.

Источник: пресс-служба президента России