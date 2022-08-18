Во Львове прошла встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттериша

Во дворце Потоцких во Львове прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Затем к переговорам присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш. Закрытая трехсторонняя встреча продлилась 40 минут.

Сначала Зеленский написал в телеграм-канале о встрече с генсеком ООН. На ней обсуждался экспорт украинского зерна, принудительная депортация украинцев на территорию России, а также «ядерный шантаж» Путина. Зеленский потребовал, чтобы в ООН обеспечили демилитаризацию Запорожской АЭС. Также президент Украины и генсек согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, которая «должна осуществиться легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

Эрдоган и Зеленский обсудили кражу зерна на украинских территориях, ситуацию на Запорожской АЭС и взаимодействие в оборонной отрасли.

После отдельных встреч во Львове начались трехсторонние переговоры, после которых Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной инфраструктуры. Первым совместным проектом станет восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом. Восстановлением займется турецкая сторона.

22 июля в Стамбуле по инициативе ООН и президента Турции были подписаны соглашения, которые позволили возобновить поставки украинского зерна из Одессы и еще двух украинских портов. 5 августа Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Россия и Турция договорились о частичной оплате рублями поставок российского газа.

Источник: Владимир Зеленский (1, 2)